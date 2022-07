Security mit integriertem Know-how

Kaspersky stellt eine neue Version seiner Endpoint Security Cloud Pro vor. Diese soll mit neuen Funktionen, wie automatischen Reaktionsoptionen und erweiterten Sicherheitskontrollen punkten. Zudem bietet die Pro-Version integrierte Schulungen für IT-Mitarbeiter, die laut Anbieter ihre Cybersecurity-Kenntnisse verbessern und das volle Potential spezialisierter Sicherheitsprodukte nutzen möchten.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen durch Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro [1] profitieren, indem sie fortgeschrittene Schutztechnologien nutzen können. Diese dienen dem unkomplizierten Schutz komplexer Infrastrukturen über eine Cloudlösung. Gleichzeitig sollen sich zusätzliche Kosten für Weiterbildung vermeiden lassen.



Das SaaS-Angebot enthält Endpoint-Detection-and-Response-Funktionen, mit denen Administratoren den Ausbreitungsweg eines Angriffs verfolgen sowie Dateien unter Quarantäne stellen, Hosts isolieren, um eine weitere Ausbreitung innerhalb des Netzwerks verhindern können. Über Indicators of Compromise können Administratoren zudem die entsprechenden Angriffsindikatoren auf anderen Geräten finden.



Die integrierte Schulung "Cybersecurity for IT Online" vermittelt Nutzern laut Kaspersky Fähigkeiten, die für das Management grundlegender IT-Sicherheitsprozesse erforderlich sind. Das Programm bietet IT-Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu gefragten Cybersicherheitsspezialisten fortzubilden, ohne dabei von den täglichen Arbeitsaufgaben abgelenkt zu werden.