Schutz in Blau

AvePoint stellt Erweiterungen seiner Datenwiederherstellungsfunktionen für Microsoft Azure vor. Das Cloudbackup des Anbieters ermöglicht nun auch den Schutz von Microsoft-Azure-Workloads. Das Produkt ergänzt die native Microsoft-Sicherung zum einen um regelmäßige vollständige und inkrementelle Backups. Mithilfe des Updates sollen sich geschäftskritische Anwendungen und Daten alle sechs Stunden oder bis zu vier Mal pro Tag sichern lassen.

Neu in "AvePoint Backup für Azure" [1] ist zudem eine Cloud-zu-Cloud-sicherung, mit der IT-Verantwortliche ihre Daten im Azure-Speicher des Anbietrs oder in einer privaten Cloud speichern können. Darüber hinaus bringt die Software in der aktuellen Version eine zeitgenaue und granulare Wiederherstellung mit. So sollen zeit- oder objektbasierte Wiederherstellungen möglich sein, die sich je nach Umfang der Backups innerhalb von Minuten anpassen lassen. Schließlich soll die originalgetreue Wiederherstellung das Recovery vereinfachen, indem bestimmte Nutzer, Gruppen, Gruppenmitgliedschaften und Anwendungen intakt bleiben.





Diese neuen Features erweitern das SaaS-Backup von AvePoint für Multiclouds, das bislang Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce und Dynamics 365 unterstützte. Die neuen Funktionen erlauben nun auch den Schutz von Microsoft Azure, einschließlich virtueller Maschinen, dem Active Directory und entsprechendem Speicher. Daneben hat der Hersteller vor kurzem die Ransomware-Früherkennung eingeführt, die proaktiv verdächtiges Verhalten innerhalb von Microsoft OneDrive erkennt und bei Bedarf Daten für wiederherstellt.