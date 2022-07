Auf Spurensuche im Darknet

Die Bedrohungslage für Unternehmen in Sachen Cyberattacken nimmt drastisch zu. Trotz stetiger Bemühungen werden immer mehr Unternehmen Opfer von großangelegten, teils existenzgefährdenden Cyberangriffen. Als zusätzliche IT-Sicherheit bietet INTARGIA nun einen Darknet-Monitoring-Service an. Unternehmen sollen durch das Screening frühzeitig bei einem Daten-Leak gewarnt werden und Gegenmaßnahmen einleiten können.

Die Themen Cyberangriffe und Cybersicherheit sind in den letzten Monaten und Jahren durch die aktuelle Sicherheitslage hoch im Kurs, sowohl auf der Unternehmens- als auch Angreiferseite. Oftmals mit drastischen Folgen für die angegriffenen Unternehmen. Das zeigt auch die Jahresübersicht des Digitalverbandes Bitkom. Seit 2019 sind in den Unternehmen die Schäden durch Erpressung und Systemausfälle um 358 Prozent gestiegen. Um die IT-Sicherheitsstrategie der Unternehmen auch präventiv zu stützen, bietet die IT-Beratung INTARGIA [1] einen Darknet-Monitoring-Service an. Durch den Service können Unternehmen gemeinsam mit den Experten die getroffenen IT-Sicherheitsmaßnahmen um ein "Frühwarnsystem" ergänzen.



Mittels des Screenings des Darknets, das um ein Vielfaches größer als das für Nutzer erreichbare Internet ist, können die IT-Security-Experten die von den Hackern im Darknet angebotenen Daten ausfindig machen. Dies diene als präventive Zusatzlösung zur Sicherheitsstrategie, um die Unternehmensdaten noch besser zu schützen. Als Ergebnis seien sowohl die Geschäftsführung, als auch die IT-Leiter durch das Wissen über die Existenz der eigenen Daten im Darknet schneller in der Lage, Sicherheitslücken zu schließen und weitere Gegenmaßnahmen gemäß ihrer Sicherheitsstrategie beim Ernstfall einzuleiten.