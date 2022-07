Infostealer nimmt Facebook-Business-Konten ins Visier

Sicherheitsforscher von WithSecure haben eine Angriffskampagne namens DUCKTAIL entdeckt, die auf Einzelpersonen sowie Unternehmen mit einem Business- beziehungsweise Ads-Account auf Facebook abzielt. Über eine Malware stehlen die Angreifer die Zugangsdaten zu Facebook-Business-Konten, nachdem diese auf ein LinkedIn-bezogenes Phishing hereingefallen sind.

Die Angreifer hinter der DUCKTAIL-Kampagne versuchen, an Facebook-Business-Konten zu gelangen.

WithSecure [1] entdeckte die Malware Anfang des Jahres und begann mit der Analyse. Dabei stellte sich heraus, dass der Bedrohungsakteur seit der zweiten Jahreshälfte 2021 aktiv Malware entwickelt und verbreitet hat, die mit der DUCKTAIL-Kampagne in Verbindung steht. Beweise deuten darauf hin, dass der Bedrohungsakteur bereits Ende 2018 in der Cyberkriminalität aktiv gewesen sein könnte und die Malware seitdem immer wieder aktualisiert und verbreitet hat, um ihre Fähigkeit zur Umgehung bestehender oder neuer Facebook-Sicherheitsfunktionen sowie anderer implementierter Funktionen zu verbessern. Die Motive dahiner sind offenbar finanzieller Natur.



Bei den Kampagnen von DUCKTAIL kommt eine Komponente der Infostealer-Malware zum Einsatz, die speziell für die Entführung von Facebook Business-Konten entwickelt wurde. Dies ist der erste Fall einer solchen Funktionalität, der WithSecure bekannt ist. Dadurch unterscheidet sich DUCKTAIL von früheren auf Facebook ausgerichteten Malware-Kampagnen.



Die Malware ist darauf ausgelegt, Browser-Cookies zu stehlen und authentifizierte Facebook-Sitzungen auszunutzen, um an Informationen aus dem Facebook-Konto des Opfers zu gelangen und schließlich jedes Facebook Business-Konto zu kapern, auf das das Opfer Zugriff hat. WithSecure hat herausgefunden, dass DUCKTAIL seine Ziele über LinkedIn auskundschaftet und Personen phisht, die wahrscheinlich über einen Admin-Zugang zu einem Facebook Business-Konto verfügen.



"Wir glauben, dass die Betrüger sorgfältig eine kleine Anzahl von Zielen auswählen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen und um unbemerkt zu bleiben. Grund für die Annahme ist, dass Personen in leitenden Positionen, im digitalen Marketing, in den digitalen Medien und in der Personalabteilung von Unternehmen ins Visier genommen wurden", sagt Mohammad Kazem Hassan Nejad, Researcher bei WithSecure Intelligence, der Spezialabteilung für Threat Intelligence von WithSecure.