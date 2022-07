Browser-basiertes Filesharing

Mit den "FTAPI SecuRooms" will das Software-Unternehmen FTAPI Software eine intuitive und gleichzeitig sichere Möglichkeit bieten, um Daten innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation in sicheren Datenräumen zu teilen und zu verwalten. FTAPI SecuRooms lassen sich ohne Clientinstallation als Software-as-a-Service von überall und jederzeit im Browser nutzen.

Die sicheren Datenräume FTAPI SecuRooms [1] sollen ein Enterprise-Filesharing ermöglichen, bei dem Anwender Dateien beliebiger Größe verschlüsselt übertragen, teilen und speichern können. Jeder Datenraum sowie jeder Ordner innerhalb eines Datenraums könne separat freigegeben werden – ob für einzelne NutzerInnen oder für Nutzergruppen, ob intern oder über Unternehmensgrenzen hinweg. Zusätzlich sollen sich für jede Person individuelle Rollen mit unterschiedlichen Bearbeitungsrechten definieren lassen.



Die Benutzeroberfläche der FTAPI SecuRooms sei bewusst einfach und intuitiv gestaltet, damit Nutzer sofort mit ihr arbeiten können. Einzelne Dateien oder komplette Ordner lassen sich laut Anbieter einfach per Drag & Drop hochladen und verschieben. Anwender könnten die Datenräume direkt browserbasiert unter Windows, Mac, Linux, iOS sowie unter Android nutzen.



Alle Daten würden ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland und nach dem Zero-Knowledge-Prinzip gespeichert. Dank der einfachen und stufenweisen Rechtevergabe auf Personenebene sollen sich FTAPI SecuRooms dafür eignen, um DSGVO-relevante Daten kontrolliert zu verarbeiten. Zusätzlich zum passwortgeschützten Zugriff zu den Datenräumen ist optional eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich.