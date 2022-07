Feiert die Admins!

Admins kennen das: Wenn keiner meckert, arbeitet die IT-Mannschaft gut. Doch wieviel Aufwand dahinter steckt, dass alle Systeme so funktionieren, dass niemand Anlass zur Beschwerde hat, ist den wenigsten bewusst. Aus diesem Grund feiert die Welt einmal im Jahr die unsichtbaren Helden. Einen wunderbaren System Administrator Appreciation Day wünscht die Redaktion des IT-Administrator – und verlost drei extrem schicke T-Shirts.

Mehr als ein Held für einen Tag: der Sysadmin.

Um das administrative Heldentum auch nach außen zur Schau zu tragen, gibt es nichts besseres als unser "Läuft!"-T-Shirt [1]. Das braune Oberteil besteht aus 100 Prozent Baumwolle und wartet in einem Eck des stilisierten Bildschirms mit dem IT-Administrator-Logo auf. Das Oberteil steht in den Größen S, M, L, XL und XXL zur Verfügung



Drei davon verlosen wir an alle, die bis zum 5. August eine E-Mail mit dem Betreff "Feiert die Admins!" an redaktion@it-administrator.de senden. Und bitte die gewünschte Größe nicht vergessen!