Wissen schützt

Häufigere Awareness-Trainings verbessern das Verständnis von Sicherheitsanweisungen. Zu diesem Schluss kommt KnowBe4 in einem neuen Report. In 84 Prozent der Fälle haben die Security-Awareness-Trainings das Verständnis der Mitarbeiter für die Sicherheitsanweisungen verbessert.

Häufigere Awareness-Trainings helfen Mitarbeitern beim Verständnis in Sachen IT-Security.

Die entsprechende Bewertung durch die Befragten lag bei 70 von 100 Punkten; das Ergebnis variierte laut KnowBe4 [1] jedoch stark, je nachdem, wie viele Trainings in den letzten 12 Monaten absolviert wurden. Bei der Analyse spezifischer Branchen kam heraus, dass in der Gastronomie am häufigsten keine derartigen Trainings stattfanden und dass das Bildungswesen die Klarheit der Anweisungen im Fall eines Sicherheitsvorfalls von allen untersuchten Branchen am niedrigsten bewertete.