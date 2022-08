Im Chat mit Security-Experten

Kaspersky möchte den Zugang zu den Experten seines Security Operation Centers für seine Kunden des Managed-Detection-and-Response-Optimum-Service erleichtern. Mittelständische Unternehmen können sich damit nun direkt an die SOC-Analysten von Kaspersky wenden und über einen speziellen Chat rund um die Uhr Fragen stellen.

Kaspersky hat sein Angebot "Kaspersky Managed Detection and Response Optimum" erweitert, um es für mittelständische Unternehmen zugänglicher und nutzerfreundlicher zu gestalten. Unternehmensinterne Sicherheitsexperten können den SOC-Analysten des Cybersicherheitsanbieters nun in Echtzeit Fragen zu Vorfällen stellen.



Der Chat ist über eine Vorfallkarte in der zentralen Verwaltungskonsole "Kaspersky Security Center" verfügbar. Sicherheitsteams können darüber Expertenhilfe zu einem aktuellen Vorfall erhalten und Empfehlungen zu Reaktionsmaßnahmen. Der Chat soll rund um die Uhr verfügbar sein und Analysten so schnell wie möglich antworten.



Des Weiteren stellt Kaspersky weitere Analysten in Europa für das eigene Security Operations Center (SOC) ein, um Kunden in der Region noch besser zu schützen. 47 Prozent der Serviceabdeckung von Kaspersky Managed Detection and Response entfallen auf Europa, wobei Italien, Deutschland und Österreich die aktivsten Nutzer dieses Service sind.