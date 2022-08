Paralleles Arbeiten

Parallels Desktop 18 für Mac geht an den Start. Als Ziel der neuesten Version nennt der Anbieter die Optimierung der Benutzerfreundlichkeit der neuesten Apple-Hardware. Die Virtualisierungsumbegung gestattet die Ausführung von Windows 11 auf ARM in einem eigenen Programmfenster. Parallels Desktop 18 ist an die neueste Apple-Hardware angepasst und sowohl kompatibel zu Apples ProMotion-Display als auch für die Nutzung auf den schnellen M1-Ultra-Prozessoren vorbereitet. Dies soll für eine Leistungssteigerung von bis zu 96 Prozent gegenüber der Vorgängerversion sorgen.

Mit der neuen Version tritt Parallels Desktop 18 für Mac [1] an, Unternehmen bei der kontinuierlicheb und nahtlosen Integration von Wiundows und macOS zu unterstützen. Dazu dient unter anderem die laut Anbieter nun einfachere Einrichtung für Windows 11. Benutzer können jetzt Windows 11 mit nur einem Klick herunterladen, installieren und konfigurieren. Gleiches gilt für eine Reihe kostenloser, sofort einsatzbereiter Linux-Systeme. Die neuen Funktionen in Parallels Desktop 18 für Mac ermöglichen es Anwendern, ein leistungsstarkes Windows-Betriebssystem auf einem Mac zu nutzen. Das Betriebssystem ist laut Parallels einfach zu bedienen und bleibt auf dem neuesten Stand – selbst wenn eine neue Apple-Hardware oder eine neue macOS-, Windows- oder Linux-Version erscheint.