Schutz für die Kleinsten

Die neue LANCOM R&S Unified Firewall UF-60 LTE will als Einstiegsmodell mit einem zusätzlich integrierten LTE-Advanced-Modem punkten. So soll sich das Gerät via LTE als Backup kabelgebundener Zugänge oder auch als performanter Primärzugang mit WAN-Uplink betreiben lassen.

Die LANCOM-Firewall UF-60 LTE richtet sich an kleine Unternehmen, Zweigstellen und Home Offices.

Die Firewall von LANCOM [1] adressiert kleine Unternehmen, Zweigstellen und Home Offices und bietet Sicherheitsfeatures wie Unified Threat Management und Sandboxing. Darüber hinaus unterstützen SSL-Inspektion für verschlüsselten Datenverkehr, der Schutz vor APT-Angriffen durch die integrierte Klassifizierung von Netzwerkverkehr, Protokollen und Anwendungen sowie ein Schutz vor Datenlecks und Datenverlust bis auf Layer-7 die IT-Sicherheit.