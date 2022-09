Videobearbeitung in der AWS-Cloud

Quantums Dateiystem "StorNext" ist ab sofort als Abonnement im AWS Marketplace verfügbar. Mit Quantum StorNext in AWS sollen Nutzer ihre Inhalte unter anderem für die Videoproduktion hochflexibel verwalten können. So lassen Videos in der Cloud von beliebigen Standorten bearbeiten, ohne dass Dateien zwischen einzelnen Benutzern kopiert oder übertragen werden müssen.

Das File-System von Quantum [1] "StorNext" für Video-Postproduktions- und Streaming-Anwendungen lässt sich jetzt innerhalb von Minuten auf AWS [2] bereitstellen. Der Dienst ist in verschiedenen Abonnementlaufzeiten in vier Konfigurationen ab 12 TByte Kapazität erhältlich. Jede Bereitstellung kann bestehende StorNext-Installationen in einem hybriden Modell oder als vollständig Cloud-basiertes Modell ergänzen.



Jede StorNext-Bereitstellung verfügt über eine vollständige StorNext-Umgebung mit Shared Storage und umfasst Konfigurationen mit maximal 62,5 TByte mit vorkonfigurierten, unmittelbar einsatzbereiten StorNext-Services zur Verwaltung und Überwachung von Clients, Speichervolumen und Datendiensten wie Quantum FlexSync und FlexTier. Abonnementlaufzeiten sind von monatlichen bis hin zu mehrjährigen Verträgen möglich. Die nutzungsbasierte Verbrauchsmodelle werden dabei auf das vom Kunden ausgehandelte AWS Enterprise Discount Programm (EDP) angerechnet.