Mobiles Teamwork

Die Deutsche Telekom und Microsoft ermöglichen die Integration der Mobilfunkrufnummern von Geschäftskunden in Microsoft Teams. Nutzer können dadurch Orts- und Geräte-unabhängig direkt in Teams telefonieren und Inlands- und Auslandsgespräche mit der Mobilfunkrufnummer ein- und ausgehend führen.

Die Telekom hat "Mobile for Teams" angekündigt, um mobile Nutzer in die Microsoft-Plattform einzubinden.

Mit dem angekündigten "Mobile für Microsoft Teams" [1] lassen sich alle Telefonie-Leistungen, auch aus dem Mobilfunk, direkt im Microsoft Teams Admin Center verwalten. Die Einrichtung wird sehr einfach sein: Kunden der Telekom importieren die Rufnummern des geeigneten Geschäftskunden-Vertrages direkt in Teams und ordnen sie ihren Nutzern zu. Auch bei fehlender Datenverbindung können Nutzer weiterhin mobil in Teams telefonieren und zusammenarbeiten. Durch die mobile Integration hat der Nutzer nur eine Anrufhistorie, eine Voicemail und einen Präsenzstatus über Teams und das Mobilgerät hinweg.



Mobilfunknummern und Teams werden dabei gekoppelt: "Besetzt" auf dem mobilen Gerät bedeutet auch "Besetzt" auf allen anderen Geräten in Teams – und umgekehrt. Zusätzlich sind vertraute UCC-Funktionen (UCC: Unified Communication and Collaboration) von Teams, wie beispielsweise Stellvertreter- oder Abwesenheitsregeln, mobil verfügbar. Ist in Outlook eine Abwesenheitsmeldung eingerichtet, wird ein entsprechender Text auf der Mobilbox abgespielt.