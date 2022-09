Entschlüsselungs-Tool für LockerGoga-Ransomware verfügbar

Bitdefender hat heute einen universellen Dekryptor veröffentlicht, der den Opfern aller bisherigen LockerGoga-Ransomware-Angriffe dabei hilft, ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen. Cyberexperten beobachteten die LockerGoga-Familie erstmals 2019. Bekannt wurde die Ransomware durch erfolgreichen Attacken auf die Norsk Hydro in Norwegen sowie durch Angriffe in den Vereinigten Staaten.

Die kriminellen Betreiber, die auch hinter der MegaCortext-Ransomware steckten, infizierten mehr als 1.800 Personen und Organisationen in 71 Ländern. Die Angriffe verursachten einen Schaden von geschätzt 104 Millionen US-Dollar. Ein Mitglied der LockerGoga-Betreiber ist seit Oktober 2021 inhaftiert. An der Entwicklung des frei zum Download stehenden Dekryptors beteiligten sich Europol, die NoMoreRansom-Initiative, die Züricher Staatsanwaltschaft sowie die Züricher Kantonspolizei.



Bitdefender erhielt von den Strafverfolgungsbehörden einen Schlüssel, der zur Erstellung des Dekryptors diente, war aber nicht an den dafür zugrundeliegenden Ermittlungen beteiligt. Anwender erkennen von LockerGoga verschlüsselte Daten leicht an der .locked-Erweiterung. Der Dekryptor von Bitdefender funktioniert sowohl bei PC-Systemen im Unternehmensnetz wie auch auf lokalen einzelnen Rechnern. Den Dekryptor zum Download sowie ein Tutorial finden Betroffene unter [1].