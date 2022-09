Datenschätze heben

Google Cloud kündigt eine Reihe von Updates für "Spanner" und den "Database Migration Service" an. Diese sollen es Unternehmen erleichtern, datenintensive Anwendungen zu erstellen und dabei auf wichtige Geschäftsdaten zuzugreifen. Mit den Updates möchte Google Firmen den Weg von isolierten Systemen hin zu einem einheitlichen Ansatz für Daten und KI ebnen.

Mit einigen Updates möchte Google Firmen dabei unterstützten, ihre Legacy-Datenbanken zu AlloyDB zu migrieren.

Wie Google in einem Blogbeitrag ankündigt [1], ist Datastream für BigQuery nun in der Vorschau verfügbar und soll eine benutzerfreundliche Möglichkeit bieten, Echtzeiteinblicke in BigQuery zu erhalten. Benutzer können Daten aus operativen Datenbankquellen wie AlloyDB, PostgreSQL, MySQL und Oracle nahtlos direkt in BigQuery replizieren.



Datastream bietet ebenfalls in der Vorschau Unterstützung für PostgreSQL, um das Streaming von Datenbankänderungen an BigQuery und andere Ziele zu vereinfachen. Zu den Datastream-Quellen gehören damit MySQL-, PostgreSQL-, AlloyDB- und Oracle-Datenbanken, die vor Ort, in Google-Cloud-Diensten wie Cloud SQL oder Bare Metal Solution for Oracle oder an einem anderen Ort in einer beliebigen Cloud gehostet werden können. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen für Datastream gehören Echtzeitanalysen, Datenbankreplikation durch kontinuierliche Erfassung von Änderungsdaten und die Ermöglichung von ereignisgesteuerten Anwendungsarchitekturen.



Der in der Vorschau verfügbare Database Migration Service (DMS) unterstützt jetzt PostgreSQL-Migrationen zu AlloyDB. DMS vereinfacht laut Google die Reise von PostgreSQL zu AlloyDB und gibt Unternehmen die Möglichkeit, Legacy-Datenbanken zu modernisieren und eine moderne, offene Technologieplattform zu implementieren. Dazu gehört auch eine Oracle-Migrationsunterstützung in der Vorschau.