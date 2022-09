Dedizierte Server für das Datenhandling

OVHcloud erweitert sein Angebot an dedizierten Servern. Die neuen Systeme konzentrieren sich auf die Dichte in Sachen Rechen- und Speicherkapazität. Mit der größeren Auswahl an leistungsorientierten Servern sollen Firmen Herausforderungen im Datenumfeld besser bewältigen können.

Bis zu 1,4 PByte lassen sich im HGR-STOR-2-Server ablegen für den eigenen Data Lake.

Die Bare-Metal-Server Advance-6 und Scale-7 basieren auf AMD- und Intel-Prozessoren für Rechenzentren. Die neuen Bare Metal Scale-7 Server sind mit 64-Core AMD EPYC Prozessoren (Zen 3) ausgestattet, die sich für die intensivsten Workloads im Zusammenhang mit High Performance Computing, Virtualisierung oder Containerisierung eignen.



Die Bare Metal Advance-6 Server von OVHcloud [1] sind mit dem Intel Xeon Scalable Prozessor der dritten Generation und der Intel SGX Technologie ausgestattet. Sie erfüllen die spezifischen Anforderungen des Confidential Computing für Anwendungsfälle wie das föderierte Lernen, das beispielsweise im Gesundheitssektor eingesetzt wird. Hier ist die Vertraulichkeit der Daten nicht nur wichtig, sondern muss auch während der Trainingsphasen gewahrt bleiben.



Ein eigener Datensee

Der neue HGR-STOR-2-Server ist ein spezielles System für die Datenspeicherung und -archivierung und bietet eine Kapazität von bis zu 1,4 PByte (1400 TByte). Durch die Kombination von SAS-Festplatten (bis zu 102 in einem JBOD-Gehäuse) und optionaler SSD bietet er Datenzugriff mit geringer Latenz und hoher Leistung. Das HGR-STOR-2-Angebot ist speziell auf große und institutionelle Kunden zugeschnitten und ermöglicht die Schaffung eines vollständig konfigurierbaren Data Lake.



Es nutzt eine private Verbindung mit hoher Bandbreite (100 GBit/s garantiert), sodass es in einem Cluster oder andere OVHcloud-Produkte und -Dienste integriert werden kann. Mit vollständiger Kontrolle über Festplatten und Volumen werden die spezifischen Anforderungen der Kunden erfüllt – von der Dateiarchivierung bis zur Sicherung umfangreicher Datenbanken.



Bare Metal Scale-7, Advance-6 und HGR-STOR-2 sind ab sofort in Frankreich verfügbar. Das Scale-7-Angebot ist auch in Deutschland, Polen und dem Vereinigten Königreich verfügbar, die Advance-6-Server sind in den Rechenzentren von OVHcloud in Europa und Kanada erhältlich.