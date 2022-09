Erstes großes Update für Windows 11

Mit dem Windows 11 2022 Update stellt Microsoft knapp ein Jahr nach dem Release die erste große Erweiterung des Betriebssystem zur Verfügung. Inhaltlich konzentrieren sich die Neuerungen auf vier Kernbereiche: Die PC-Nutzung einfacher und sicherer machen, die Produktivität von Nutzern fördern, Windows als Plattform für Vernetzung, Kreativität und Entertainment erweitern und mehr Flexibilität und Organisationsmöglichkeiten für den hybriden Arbeitsplatz bieten.

Lang hat's gedauert - der Datei-Explorer im aktuellen Windows 11 arbeitet jetz mit Tabs.

Die erste der Windows-11-Neuerungen [1] betrifft das Startmenü und damit verbundenen Funktionen. Dies umfasst ein Update des Startmenüs, eine schnellere und präzisere Suche, Quick Settings sowie eine verbesserte Darstellung lokaler und aktueller Ereignisse in Widgets. Nutzer sind zudem in der Lage, Registerkarten im Datei-Explorer anzulegen und haben einen schnelleren Zugriff auf bevorzugte und zuletzt verwendete Dateien. Der neu gestaltete Microsoft Store verzahnt sich nun mit dem Amazon Appstore. Damit können Anwender auf Apps wie Audible, Kindle und viele mehr zugreifen.



Viel Neues gibt es auch in Sachen Sicherheit. So soll Smart App Control eine einfache Möglichkeit bieten, dass nur vertrauenswürdige Anwendungen und weder Skriptdateien noch bösartige Makros zur Ausführung kommen. Der neue Microsoft Defender SmartScreen erkennt, wenn Nutzer Microsoft-Anmeldedaten in potenziell schädlichen Anwendungen oder auf einer kompromittierten Website eingeben und warnt sie. Schließlich erhält Windows Hello for Business eine optionale Funktion zur Anwesenheitserkennung für Geräte mit entsprechenden Sensoren. So meldet sich der User automatisch an, wenn sie sich ihrem Device nähern und wieder ab, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen.