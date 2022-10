Funk für den Maschinenpark

Mit dem UR32L erweitert ICP Deutschland sein Portfolio um eine industrielle Mobilfunkrouter-Variante. Der UR32L richtet sich an M2M/IoT-Anwendungen und unterstützt WCDMA- und 4G-LTE-Netze. Im Inneren arbeitet ein NXP-Single-Core-ARM-Cortex-A7-Prozessor mit 528 MHz Taktfrequenz.

Mit dem UR32L lassen sich Industrieapplikationen per Mobilfunk anbinden.

128 MByte DDR3-RAM und 128 MByte Flash-Speicher sind daneben standardmäßig verbaut. Ferner bietet der UR32L von ICP Deutschland [1] zwei 10/100-MBit/s-Netzwerkschnittstellen, die als 1xWAN + 1xLAN oder 2xLAN verwendet werden können. Eine weitere Variante des UR32L ist mit Power-over-Ethernet-Funktionalität ausgestattet. Zur Absicherung können Features wie VPN, IPsec, automated Failover und Fallback und SPI-Firewall eingerichtet werden. Die Integration von Watchdog und Multi-Link-Failover-Erkennung soll ferner für eine stabile Kommunikation sorgen. Das IP30-Metall-Gehäuse in der Größe 108x90x26mm lässt sich einfach an einer DIN-Schiene oder direkt an der Wand anbringen. Passend zum UR32L bietet ICP Deutschland geeignete SIM-Karten von WhereverSIM an.