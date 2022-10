Großflächiges WLAN

Extreme Networks stellt mit dem Extreme AP5050 einen Wi-Fi 6E Outdoor Access Point (AP) vor, der für den Einsatz auf Veranstaltungen im Freien, in Kongresszentren, auf dem Gelände von Hochschulen, in Krankenhäusern oder in großen Stadien ausgelegt ist. Das Gerät verfügt über drei 4x4:4-Module für einen aggregierten Datendurchsatz nach 802.11ax von bis zu 10 GBit/s.

Der AP5050 soll große Menschenmassen mit WLAN versorgen.

Im Unterschied zu anderen APs, die nur zeitweise Scans durchführen, ist der AP5050 [1] mit einem dedizierten Tri-Frequenzsensor ausgerüstet, der ständig Scans nach Geräten mit hohem Störpotenzial durchführt. So soll er das Risiko von Schwachstellen und Angriffen deutlich verringern, ohne dass dies zulasten der Netzwerkleistung gehe. Der AP5050 unterstützt außerdem die aktuelle WPA3-Sicherheitszertifizierung der Wi-Fi Alliance, eine Stateful-DPI-Firewall für den kontextbasierten Zugriff, Private Pre-Shared Key (PPSK) zum Schutz von IoT-Umgebungen, Extreme Fabric Attach für eine automatische Bereitstellung sowie einen Sensor zur Standortanalyse.