Pass-the-Cookie

Die Anzahl der im Geschäftsleben anfallenden Onlinemeetings ist ungebrochen hoch und wird wohl auch in absehbarer Zeit nicht schnell sinken. Wenn Sie angesichts dessen eine alternative Meetingsoftware suchen, die sich gerade auch für datenschutzsensible und mobile Mitarbeiter gut eignet, sollten Sie das kostenfreie Tool "Mingleview" ausprobieren. Denn das Windows-Tool verbindet die Teilnehmer in der Regel Peer-to-Peer und ist auch in einer Android-Version verfügbar. [ mehr