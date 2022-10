Videospezialist

HPs neuer 34-Zoll-All-in-one-Desktop-PC unterstützt insbesondere Videomeetings, indem der Rechner zwei Videostreams und eine Kameraaumschaltung unterstützt, mit der Benutzer gleichzeitig sich selbst und ihre Arbeit zeigen können. Zudem soll der Anwender in der Lage sein, die abnehmbare, magnetische 16-MP-Kamera in verschiedene Positionen auf dem Bildschirmrahmen zu bewegen, um das beste Sichtfeld zu finden.

Der neue HP-Desktop-PC ist vor allem auf Videomeeting ausgelegt.

Die hochauflösende Kamera in Verbindung mit der neuen Software "HP Keystone Correction" schneidet das Bild der Kamera automatisch zu und passt es an, sodass ein gestochen scharfes digitales Bild in Echtzeit möglich sein soll. Der Rechner von HP [1] kommt zudem mit einem 5K-Display, einer Bilddiagonale von 34 Zoll und einem Seitenverhältnis von 21:9 daher. Darüber hinaus soll das Display dank des TÜV-zertifizierten HP Eye Ease-Panels mit niedrigem Blaulichtanteil die Augen schonen. Im Inneren werkeln Intel-Prozessoren der 12. Generation und eine NVIDIA-GeForce-RTX-Grafikkarte. Zudem ist laut HP der Arbeitsspeicher auf bis zu 128 GByte DDR5-RAM aufrüstbar. Der neue HP-Desktop-PC ist ab 4499 Euro erhältlich.