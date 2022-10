Spielerisch zu mehr Security Awareness

Die G DATA academy erweitert ihr Portfolio um ein interaktives Spiel zu den Themen Social Engineering, Ransomware und Phishing. Damit reagiert G DATA auf den steigenden Bedarf nach begleitenden Maßnahmen bei Security Awareness Trainings, um die Abschlussquoten bei E-Learnings zu steigern.

Spielerisch Security Awareness lernen, das verspricht die G DATA academy.

Immer mehr Unternehmen setzen Security Awareness Trainings ein, um ihre Belegschaft für Phishing-Versuche oder Social-Engineering-Attacken zu wappnen. Oft aber mangelt es den Angestellten an der Motivation, die Kurse zu absolvieren. Ein interaktives Spiel der G DATA academy [1] verspricht den richtigen Lernanreiz. Das Computerspiel steht ab sofort bereit und lasse sich problemlos in die Lernpläne der Security Awareness Trainings integrieren.



Unternehmen können das Spiel zum Start einer Awareness-Kampagne im Unternehmen nutzen. Die Mitarbeitenden schlüpfen in dem 15-minütigen Computerspiel in die Rolle eines Detektivs und lösen als Experten für Cybercrime den Fall einer Ransomware-Attacke auf das fiktive Unternehmen "Maschinenbau Mayer". Dabei erfahren sie, wie ein Angestellter einem Social-Engineering-Angriff zum Opfer gefallen, und die Schadsoftware ins Netzwerk der Firma gelangt ist.



Die Rahmenhandlung mit der Detektivgeschichte soll für positive Emotionen und Motivation sorgen. Ein klar vorgegebenes Ziel schaffe eine hohe intrinsische Motivation während des gesamten Trainings. Das hohe Level an Interaktion und Emotionen sorge dafür, dass die Lernenden am Ball bleiben und die Inhalte verinnerlichen. Sogenannte Serious Games unterhalten und bildeten die Mitarbeiter gleichzeitig.