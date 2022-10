Open-Source-Smartphone ohne Google

Der französische Open-Source-Softwarehersteller Murena bringt sein erstes Smartphone auf den Markt. Das Murena One nutzt das datenschutzfreundliche Betriebssystem /e/OS, eine "google-freie" Version des Betriebssystems Android. Die wichtigsten Apps wie Browser, Karten, E-Mail, Kamera und Kalender sind als eigens entwickelte Open-Source-Anwendungen vorinstalliert.

Das Murena One ist ein Android-kompatibles Smartphone ohne Google an Bord.

Um eine Nutzung mit möglichst geringer Datenspeicherung zu gewährleisten, wurden seitens Murena [1] bestimmte Aspekte des Codes des Android-Betriebssystems, die die Datensammlung unterstützen, entfernt. Auch sammelt das "Murena One" keine Daten in Applikationen und Cloud-Diensten und auch der Standort der Nutzer wird nicht verfolgt. Die Widget-Funktion "Advanced Privacy" ermöglicht es den Benutzern, Berechtigungen zu verwalten und somit die maximale Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Außerdem wird das Adblocking im Browser durch Advanced Privacy standardmäßig beibehalten und es sind Zusatzfunktionen wie die Unterdrückung der IP-Adresse möglich.



Trotz des Verzichts auf ein Google-basiertes Betriebssystem ist das Murena One laut Hersteller mit fast allen Android-Apps kompatibel. Die Apps können über den eigenen App-Store "App Lounge" bezogen werden, der, entgegen anderen App-Marktplätzen, die Anonymität seiner Nutzer wahrt. Die User müssten somit keine Kompromisse bei der Personalisierung ihres Smartphones eingehen, könnten weiterhin ihre gewohnten Apps nutzen und gleichzeitig ihre Daten bei sich behalten. Alle Tracker und Informationen, auf die die Apps, oft ohne das Wissen der Nutzer, zugreifen, werden durch Advanced Privacy gelistet und der Zugriff kann vom Nutzer verwaltet werden.



In Sachen Hardware bietet das Gerät ein 6,5-Zoll-Display, 4G LTE, Dual-Sim, 128 GByte erweiterbarem Speicher, 4 GByte RAM und einen 4500 mAh Akku sowie drei Rückkameras (48, 8 und 5 Megapixel) und einer Selfie-Kamera mit 25 Megapixel.