Digitale Zwillinge für bayerische Kommunen

Ob beim Installieren von Softwaresuiten, Aufspielen von Hilfsprogrammen oder sogar Entfernen von Anwendungen: Die Registry wächst kontinuierlich um immer mehr Einträge an – und mindert so langfristig das Leistungsvermögen sowie die Stabilität des Rechners. Deshalb sollten Sie diesen Index immer mal wieder nach überflüssigen und fehlerhaften Einträgen durchsuchen, was der kostenfreie "AVS Registry Cleaner" für Sie übernimmt. [ mehr