Dell startet Edge-Plattform Project Frontier

Dell Technologies stellt das Project Frontier vor. Unter diesem Namen entwickelt das Unternehmen eine neue Softwareplattform, mit der Nutzer ihre Edge-Anwendungen und -Infrastrukturen sicherer verwalten und orchestrieren können. Ab 2023 wird die Plattform Bestandteil des Edge-Portfolios von Dell Technologies.

Immer mehr Unternehmen wollen Daten dort verwalten und sichern, wo sie auch entstehen, und zwar an der Edge. Dadurch steigt die Komplexität des Betriebs am Netzwerkrand, wofür jedoch oft die nötige IT-Unterstützung fehlt: In einer entsprechenden Erhebung des Marktforschers IDC gaben 42 Prozent der befragten Unternehmen an, dass die Zusammenstellung einer kompletten Lösung für sie der schwierigste Aspekt ihrer Edge-Implementierungen ist.1 Unternehmen benötigen daher eine einfache und effektive Möglichkeit, ein vielfältiges Ökosystem aus Edge-Technologien zu verwalten und ihre Anwendungen sicher zu betreiben.



Die Edge Operations Plattform, die Dell Technologies im Zuge seines Project Frontier [1] entwickelt, verspricht Nutzern in diesem Zusammenhang diverse Vorteile. Das offene Design der Plattform ermögliche die freie Wahl von Software, IoT-Frameworks, Betriebstechnologien (Operational Technologies), Multicloud-Umgebungen und Zukunftstechnologien. Zudem könnten Nutzer mit ihr bestehende und neue Edge-Anwendungsszenarien zusammenführen.



Zero-Trust-fähige Sicherheitsfunktionen schützen ferner Edge-Anwendungen, die dort erhobenen Daten und die gesamte Infrastruktur vom Entwurf bis zum Deployment. Ergänzt würden sie durch nahtlose Sicherheitsmaßnahmen über die komplette Lieferkette hinweg. Die zentralisierte Verwaltung, Zero-Touch-Bereitstellung und sichere Inbetriebnahme der Geräte sollen nicht zuletzt die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Edge-Betriebs verbessern. Die Edge Software Plattform Project Frontier wird 2023 verfügbar sein.