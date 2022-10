Auf neuen Wegen

Mit dem Access Point LX-6500 Wi-Fi 6E erweitert LANCOM Systems sein Portfolio. Zusätzlich zum 2,4- und 5-GHz-Frequenzband nutzt der Access Point das exklusiv für WLAN-Anwendungen reservierte 6-GHz-Band. Durch die daraus resultierende Verdoppelung des Funkspektrums richtet sich das Gerät an hoch frequentierte Umgebungen mit hoher Endgeräte-Dichte.

Dank des exklusiv für WLAN reservierten 6-GHz-Bands verspricht der LX-6500 mehr Datendurchsatz.

Der neue Wi-Fi 6E Access Point [1] verfügt über drei integrierte IEEE 802.11ax-Funkmodule für den parallelen Betrieb im 2,4-, 5- und 6-GHz-Band und bietet jeweils 4x4 Multi-User MIMO (MU-MIMO) im Up- und Downlink sowie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) für die gleichzeitige Ansteuerung einer hohen Zahl von Endgeräten.



Der LX-6500 beherrscht Kanalbandbreiten von 20, 40, 80 sowie 160 MHz (alle mit vier Streams). Er kann somit nicht nur Clients im 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband, sondern auch modernste Endgeräte im 6 GHz-Band einbinden. Durch die bessere Verteilung der Endgeräte auf die für sie passenden Funkspektren und Kanäle sind Übertragungsraten von bis zu 4.800 MBit/s in 6 GHz und parallel bis zu 2.400 MBit/s in 5 GHz sowie bis zu 1.150 MBit/s in 2,4 GHz möglich – kumuliert ergibt dies Durchsatzraten von bis zu 8,4 GBit/s.



Der LX-6500 verfügt über zwei 2,5-GBit-Ethernet-Ports. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über PoE IEEE 802.3bt (PoE++, 4PPoE) oder ein optional erhältliches Netzteil. Für Security sorgen WPA3-Personal und IEEE 802.1X (WPA3-Enterprise), wobei auch die Vorgängervarianten WPA2-Personal und WPA2-Enterprise weiterhin konfigurierbar sind. Zudem unterstützt der Access Points Virtualisierungsfunktionen wie Multi-SSID und VLAN.



Die Unterstützung für Bluetooth Low Energy (5.1) und USB 3.0 eröffnet daneben die Möglichkeit, mit modernen WLAN-Sensoren in Geräten oder Gegenständen zu kommunizieren und Anwendungen wie Asset Tracking zu nutzen. Nicht zuletzt kann der Access Point autark per Web-GUI betrieben oder zentral per Zero Touch Deployment über die LANCOM Management Cloud (LMC) verwaltet werden. Auch ein Betrieb über WLAN-Controller oder einen virtuellen Controller in einem LANCOM vRouter ist möglich. Der LANCOM LX-6500 ist ab sofort für 1499 Euro erhältlich.