mailbox.org setzt auf OpenTalk

Der auf sichere Kommunikation spezialisierte Anbieter mailbox.org erweitert seine Plattform um die neue Open-Source-basierte Videokonferenzlösung OpenTalk. Diese sei sicherer, performanter und funktionsreicher als das bislang angebotene Jitsi. OpenTalk wurde in den vergangenen zwei Jahren von Grund auf neu entwickelt.

Das von mailbox.org [1] fortan eingesetzte OpenTalk [2] ist in Rust geschrieben, nutzt konsequentes Single Sign-on und trennt Konferenz- und Metadaten verschiedener Nutzer durch den Einsatz von individuell pro Konferenz startenden sogenannten "Containern". Sie kann souverän vom jeweiligen Anbieter gehostet oder von Kunden vor Ort im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.



Mit der nun gestarteten Integration in das eigene Angebot ist mailbox.org nach eigenen Angaben der erste Provider, der OpenTalk öffentlich für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Die Videokonferenzen sind dabei vorerst im Standard- und Premium-Tarif erhalten. Neben den üblichen Standardfunktionen wie Chat, Screensharing oder Breakout-Räumen, bringt OpenTalk ein Dashboard zur Konferenzplanung, eine Lobby und Warteraum, die Durchführung von Umfragen, mehrköpfige Moderations-Teams und eine Telefoneinwahl neben weiteren Funktionen mit. Mit einer "rechtssicheren Abstimmung" soll zudem die verlässliche Entscheidungsfindung in Online-Meetings möglich sein.



OpenTalk arbeitet dabei rein Browser-basiert. Es werden Desktop-Browser wie Chrome beziehungsweise Chromium und damit auch Edge, aber auch Firefox und Safari wie auch Mobilgeräte unterstützt. In Kürze sollen dann auch Integrationen für Microsoft Outlook und Mozilla Thunderbird folgen.