Security-Software außer Gefecht gesetzt

Sicherheitsforscher der Varonis Threat Labs haben zwei Windows-Sicherheitslücken aufgedeckt, die große Blind Spots für Sicherheits-Software erzeugen und Rechner mittels DoS-Angriffe außer Betrieb setzen können. LogCrusher und OverLog nutzen dabei das Internet Explorer-spezifische Ereignisprotokoll MS-EVEN, das auf allen aktuellen Windows-Betriebssystemen vorhanden ist, unabhängig davon, ob der Browser genutzt wurde oder wird.