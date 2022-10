Vorgefilterter Datenverkehr

Deutsche Glasfaser launcht im November 2022 ein neues Securityangebot für den Mittelstand: Das Sicherheitspaket "Business" ist als Ergänzung des Sicherheitskonzepts von Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen konzipiert und soll Bedrohungen abwehren, bevor diese das Firmennetz erreichen.

Die Deutsche Glasfaser möchte für mittelständische Kunden IT-Bedrohungen DNS-basiert abfangen.

Das Sicherheitspaket "Business" von Deutsche Glasfaser [1] soll Geschäftskunden vor Botnet-Attacken, Phishing, Trojanern, Spyware und einer Vielzahl anderer Cyberrisiken schützen, noch bevor diese das Firmennetzwerk erreichen. Neukunden mit Business-Tarifen in höheren Bandbreiten (DG business 600 und DG business 1000) erhalten das Add on auf Wunsch ohne Aufpreis zu ihrem Glasfaser-Anschluss, Kunden im Tarif DG business 300 zahlen einen Aufpreis.



Die Einrichtung erfordere weder Expertenkenntnisse, noch werden manuelle Softwareupdates oder neue Hardwarekomponenten benötigt. Alle mit dem Router verbundenen Geräte seien automatisch geschützt, eine Lizensierung pro Endgerät nicht notwendig. Die cloudbasierte Sicherheitslösung wird über das Domain Name System (DNS) zur Verfügung gestellt. Deutsche Glasfaser nutzt dazu die Secure-Internet-Access-Essentials-Lösung (SIA) von Akamai Technologies. Basierend auf Echtzeitdaten werden User vor dem Besuch einer korrumpierten Website geschützt. Die Bedrohungsdaten würden dazu alle zwei Minuten KI-unterstützt aktualisiert, was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleiste.