Frisch vom Markt

Ascensio System veröffentlicht Version 7.2 von ONLYOFFICE als Online- und Desktopapplikation. Als zentrale Neuerung nennen die Entwickler den integrierten Plug-in-Marktplatz, mit dem Nutzer mit nur wenigen Klicks eine große Anzahl an Erweiterungen für die Editoren installieren können.

Über den neuen Plug-in-Marketplace können Nutzer mit nur wenigen Klicks den Funktionumfang ihrer Editoren frei erweitern.

Außerdem haben Nutzer beim Erstellen von eigenen Formularen in ONLYOFFICE 7.2 [1] Zugriff auf weitere Feldtypen, mit denen sich die Formulare zusätzlich personalisieren lassen. Weiterhin bringt das Update neue Usability-Features, die das Arbeiten mit den Editoren und im Team erleichtern sollen: Dazu gehören unter anderem ein alternativer "Dark Mode" für die Benutzeroberfläche mit mehr Kontrast, eine neue Seitenleiste für die "Suchen und Ersetzen"-Funktion und die Möglichkeit, Hotkeys für spezielle "Einfügen"-Befehle festzulegen.



Ein neuer Live-Viewer erlaubt zudem Nutzern mit Lesezugriff, Änderungen am Dokument in Echtzeit einzusehen. Darüber hinaus erhalten die Editoren zusätzliche Funktionen wie neue Eingabefelder für eigene Formulare und die Möglichkeit, Tabellen als OLE-Objekte hinzuzufügen oder Direktlinks zu bestimmten Datenabschnitten im Tabelleneditor zu teilen.