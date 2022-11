Mehr Klarheit beim Backup

Die neue Version der NovaStor Backupsoftware soll die Sicherung in die Cloud durch mehr Automatisierung vereinfachen. Gleichzeitig gibt der Hersteller an, dass sich die Einrichtungszeit der Anwendung deutlich verkürzt. Im Bereich der Tape-Sicherung bildet NovaStor die Handhabung der Bandlaufwerke jetzt in der neuen Bedienoberfläche ab.

Darin sollen sich nunmehr alle Prozesse in einer Benutzeroberfläche darstellen und bearbeiten und sowohl Disk als auch Einzelband und Tape-Library-Pools zentral konfigurieren lassen. Beim Monitoring verspricht NovaStor [1], dass IT-Verantwortliche den Status der Sicherungen jetzt besser verfolgen können: Über eine REST-API integrieren sich die Meldungen von NovaStor DataCenter mit jedem beliebigen Monitoringsystem. Außerdem bietet die aktuelle Version eine direkte Zusammenarbeit mit PRTG Network Monitor von Paessler und enthält bereits vorgefertigte Sensoren, die lediglich aktiviert werden müssen.