Neue Dienst-Smartphones bei der Bahn

Im Rahmen von zwei Ausschreibungen der Deutschen Bahn hat sich Gigaset wieder mit aktuellen Smartphone-Modellen durchgesetzt. Das GS5 soll künftig in Zügen der Deutschen Bahn im Einsatz sein. 7000 Geräte erleichtern dabei den Zugbegleitern ihre Arbeit, wenn es um den Ticketverkauf oder die Fahrscheinkontrolle geht.

Das GS5 von Gigaset unterstützt künftig die Zugbegleiter der Deutschen Bahn.

Gigaset [1] liefert die Hardware für die Fahrausweiskontrolle, den Ticketverkauf oder die Kartenzahlung der Deutschen Bahn im Nahverkehr. Für dieses "DB Mosaik" genannte Produkt benötigen Kundenbetreuer und Prüfer in Bus und Bahn künftig keine separate Hardware-Sonderanfertigung mehr, sondern steuern die Arbeit über ihr Dienst-Smartphone. Zusätzlich werden ebenfalls 7000 Exemplare des Gigaset GS5 PRO existierende Smartphones bei der Deutschen Bahn ersetzen, deren Nutzungsdauer endet.



Die drei Modelle GS5 LITE, GS5 und GS5 PRO beinhalten einen laut Hersteller ausdauernden Wechselakku, monatliche Sicherheitsupdates, 128 GByte Speicherkapazität und den Prozessor MediaTek Helio G85. Das GS5 PRO unterstützt wie alle aktuellen Gigaset-Smartphones Android Enterprise und kommt mit 64 MP Hauptkamera und 6 GByte RAM, sodass auch mehrere Anwendungen parallel flüssig laufen sollen. Beim günstigeren GS5 LITE verzichten Nutzer auf Features wie kabelloses Laden, die Glasrückseite und einen Teil des Arbeitsspeichers.



Alle Geräte werden im Gigaset-Stammwerk im nordrhein-westfälischen Bocholt hergestellt. Die kurzen Lieferzeiten und -wege sollen die Deutsche Bahn insbesondere bei der Abwicklung komplexer Projekte unterstützen. Bei Firmenbestellungen könne das Gerät flexibel konfiguriert werden – vom Startbildschirm mit dem Unternehmenslogo über die Auswahl an Apps, Details zum Device Management bis hin zur Auswahl an Hintergrundbildern und Klingeltönen. Selbst bei relativ kleinen Stückzahlen ließen sich Logos, IMEI-Nummern, Abteilungsbezeichnungen oder andere individuelle Informationen auf die Geräterückseite gravieren.