IGEL stellt seine Hardware ein

IGEL stellt die Produktion seiner Thin-Client-Hardware wie etwa der UD-Clients ein. Im Gegenzug dafür ist das Unternehmen Partnerschaften mit den Hardwareherstellern HP, Lenovo und LG eingegangen, die künftig integrierte und zertifizierte Endgeräte für IGEL OS anbieten. Bis zum ersten Quartal 2023 sollen noch Restposten der IGEL-Hardware erhältlich sein.

Time to say goodbye: IGEL verabschiedet sich von der eigenen Hardware und setzt künftig auf Partner.

HP, Lenovo und LG sind Mitglieder von IGEL Ready, einem Partnerökosystem mit mehr als 120 Anbietern von Software-, Hardware- und Peripherielösungen, die für die Integration mit IGEL OS validiert wurden. IGEL Ready soll Technologiepartnern die Möglichkeit bieten, mehr als drei Millionen Endgeräte unter IGEL OS, über 17.000 IGEL-Kunden und Tausende von Wiederverkäufern zu erreichen, die eine Vielzahl von Einsatzszenarien und Anwendungsfällen abdecken. IGEL unterstütze außerdem eine aktive und wachsende EUC-Community mit mehr als 10.000 Mitgliedern.



Auf speziell eingerichteten Webseiten zeigt IGEL, wie Partner und Kunden integrierte Endgeräte, die für IGEL OS zertifiziert sind und von IGEL unterstützt werden, von HP, Lenovo und LG beziehen können. Ein begrenzter Vorrat an IGEL-Hardware sei bei autorisierten Distributoren und Fachhändlern im Rahmen von Aktionsprogrammen noch bis zum ersten Quartal 2023 und so lange der Vorrat reicht erhältlich. IGEL will auch weiterhin eine fünfjährige Garantie für neue und bereits erworbene Hardwaresysteme anbieten.