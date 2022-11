Leichter in Kontakt bleiben

Für die STARFACE-UCC-Plattformen ist das neue Software-Release STARFACE 7.3 verfügbar. Die aktuelle Version bietet erweiterte Ruflisten und Gruppenfunktionalitäten, detailliertere Benutzerprofil-Templates für einfachere Rollouts sowie flexibel planbare Cloudupdates.

Admins erhalten mit dem Release STARFACE 7.3 die Möglichkeit, größere Installationen einfacher auszurollen. Die Plattform unterstützt hierfür detaillierte Benutzerprofil-Templates, über die sich nutzerbezogene Daten auf multiple Nutzeraccounts übertragen lassen. So können Administratoren mit geringerem Aufwand hohe Benutzerzahlen konfigurieren. Aktuell umfassen die Templates Telefoneinstellungen, Berechtigungen und Funktionstasten – in künftigen Releases soll die Palette ausgebaut werden.



Aktualisierungen der STARFACE Cloud Services lassen sich daneben nun im Partnerportal planen. Das terminierte Cloudmanagement ist für alle Cloudanlagen mit offiziell unterstützten STARFACE-Versionen verfügbar. Partner können darüber etwa automatisiert ein Update von STARFACE 6.7 auf 7.3 planen, anstoßen und abwickeln. Der Hersteller [1] empfiehlt, künftige Cloudupdates standardmäßig über diesen Weg durchzuführen.



Um STARFACE-Nutzern zudem die tägliche Zusammenarbeit in Anrufgruppen zu vereinfachen, wurden die Ruflisten der Plattform in mehreren wichtigen Bereichen erweitert. So wird bei Gruppenanrufen ab sofort in der Rufliste angezeigt, wer einen Gruppenanruf übernommen hat. Zudem lassen sich Gruppenanrufe als "Zurückgerufen" markieren und mit Freitext-Kommentaren hinterlegen, um zusätzliche Transparenz in der Gruppe zu schaffen.