Endlich 6 GHz

Mit dem neuen Access Point LX-6500 stellt LANCOM Systems erstmals ein Gerät bereit, das mit Wi-Fi 6E umgehen kann. Zusätzlich zum 2,4- und 5-GHz-Frequenzband nutzt das Device das exklusiv für WLAN-Anwendungen reservierte 6-GHz-Band. Daraus resultiert laut Hersteller eine Verdoppelung des Funkspektrums und WLAN-Exklusivität im 6-GHz-Bereich.

Der Access Point LX-6500 verwendet auch das neue 6-GHz-Band für WLAN.

Besonders in hoch frequentierten Umgebungen mit hoher Endgeräte-Dichte soll so besserer Internetzugang möglich sein. Der neue Access Point von LANCOM [1] verfügt über drei integrierte IEEE-802.11ax-Funkmodule für den parallelen Betrieb im 2,4-, 5- und 6-GHz-Band und bietet jeweils 4x4 Multi-User MIMO (MUMIMO) im Up- und Downlink sowie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) für die gleichzeitige Ansteuerung einer hohen Zahl von Endgeräten.



Der LX-6500 beherrscht Kanalbandbreiten von 20, 40, 80 sowie 160 MHz (alle mit 4 Streams). Der Access Point verfügt über zwei 2,5-GBit-Ethernet-Ports. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über PoE IEEE 802.3bt (PoE++, 4PPoE) oder ein optional erhältliches Netzteil. Der LANCOM LX-6500 ist ab sofort für 1499 Euro erhältlich.