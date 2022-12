Bundesweiter Warntag steht an

Am Donnerstag, den 8. Dezember, findet der bundesweite Warntag 2022 statt. Dabei kommen erstmalig auch Cell Broadcasts zum Einsatz, die auf aktuellen Smartphones einen lautstarken Alarmton sowie eine Hinweismeldung auf dem Display erzeugen. Bei älteren Geräten muss der Cell-Broadcast-Empfang unter Umständen manuell eingeschaltet werden.

Nachdem der Warntag 2020 ein weitgehender Reinfall war – in vielen Fällen lösten die Warn-Apps erst stark verspätet oder gar nicht aus – und der Warntag 2021 ganz abgesagt wurde, sind die Erwartungen an den Probealarm in diesem Jahr [1] entsprechend hoch. So hat die Flutkatastrophe im Sommer letzten Jahres dazu geführt, dass künftig neben bisherigen Systemen wie Sirenen und Warn-Apps auch in Deutschland Cell Broadcasts (CB) für die Alarmierung der Bevölkerung genutzt werden. Diese führen auf aktuellen Smartphones dazu, dass diese einen lauten Alarmton samt entsprechender Hinweismeldung ausgeben. Zusätzliche Apps sind in diesem Fall nicht nötig.



Unter Android unterstützen Geräte ab Version 11 CBs automatisch. iPhones empfangen die Meldungen ab iOS 15.6.1 beim iPhone 6S bis 7 beziehungsweise iOS 16.1 beim iPhone ab der Version 8. Im Vorfeld abschalten lässt sich die Alarmierung in der höchsten Warnstufe, die auch am Warntag Verwendung finden soll, nicht. Lediglich vollständig ausgeschaltete Mobiltelefone, Geräte im Flugmodus oder ohne jeglichen Empfang bleiben stumm. Auf lautlos gestellte Smartphones hingegen werden die Alarmierung wiedergeben.



Unter [2] stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Übersicht der unterstützten Endgeräte bereit. Nutzer älterer Geräte müssen den Cell-Broadcast-Empfang unter Umständen erst händisch aktivieren [3] oder bleiben ganz außen vor. Die technischen Details zum Cell-Broadcast-Verfahren finden sich in der Richtlinie "TR DE-Alert" [4] der Bundesnetzagentur. Ende Februar 2023 soll das Verfahren dann in den regulären Betrieb übergehen und zur tatsächlichen Alarmierung der Bevölkerung mitgenutzt werden.