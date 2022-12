Cybercrime as a Service

Spenden hilft – und zwar nicht nur dem Empfänger, sondern auch dem Spender. Denn was ist schöner als das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Da längst nicht alle Menschen auf dem Planeten in so angenehmen Verhältnissen leben wie in unserem Land, rufen wir unsere Leser gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit deshalb zu einer Spende an "Ärzte der Welt" auf. Auch unser Verlag unterstützt die Organisation seit Jahren. Schließen Sie sich an! [ mehr