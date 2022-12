Mobiler Geheimnisträger

Keeper Security, Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware zum Schutz von Passwörtern und vertraulichen Informationen, veröffentlicht seine neuesten iOS-Updates. Dazu gehört die Integration der One-Time-Share-Funktion, die eine sichere Freigabe von Datensätzen auf einer zeitlich begrenzten Basis ermöglicht.

Keeper Security hat iOS-Updates für One-Time Share und Siri Shortcuts veröffentlicht.

Neue iOS-Versionen von Keeper Security [1] ermöglichen eine schnellere und sicherere Passwortkontrolle über Siri sowie die sichere Freigabe von Links, ohne sensible Informationen preiszugeben. Hierfür kommen die Zero-Knowledge-Verschlüsselung und das Zero-Trust-Sicherheitsmodell des Hersteller zum Einatz. Zudem verfügt Keeper jetzt auch über eine Siri-Shortcuts-Integration, was Anwender in die Lage versetzen soll, noch schneller auf ihren Keeper Password Manager zugreifen zu können.



Die Keeper One-Time-Share-Funktion ist laut Anbieter eine einfache und sichere Möglichkeit, vertrauliche Informationen zu versenden, ohne dass sensible Informationen per E-Mail, Textnachricht oder andere Formen des Messagings preisgegeben werden. Die One-Time-Share-Links sind auf das Gerät des Empfängers beschränkt und laufen automatisch zu einem vom Keeper-Benutzer gewählten Zeitpunkt ab.



One-Time-Share-Datensätze können nur auf einem Gerät verwendet werden. Selbst wenn der Benutzer vergisst, die Freigabe des Datensatzes aufzuheben, läuft dieser automatisch ab und der Zugriff des Empfängers wird widerrufen. Mit der Integration von Siri Shortcuts können Benutzer schnell Dinge im Passwort-Manager von Keeper erledigen, indem sie Siri fragen.