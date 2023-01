Erfolgreiches Schutzschild

Der DNS-Dienst Quad9 filtert gefährliche Domains heraus, um die Nutzer zu schützen.

Ziel der dahinterstehenden Non-Profit-Organisation ist der Schutz von Internetnutzern vor schädlichen Domains, die bei Malware-Attacken zum Einsatz kommen. Die zugehörigen Sperrlisten werden durch mehr als 20 Partner, darunter F-Secure, proofpoint und IBM X-Force, bereitgestellt und fortlaufend aktualisiert.



Der Dienst ist nun an 183 Standorten in mehr als 100 Ländern präsent. Dabei ist die Organisation auf die Bereitstellung entsprechender Kapazitäten durch örtliche Provider angewiesen. Zu den Partnern gehören unter anderem EdgeUno, GSL, i3D und PCH. Der Datenverkehr wuchs im Jahr 2022 um zwei Prozent pro Woche. 220 Millionen versuchte Aufrufe schädlicher Domains konnten pro Tag blockiert und damit der Zugriff auf insgesamt 3,5 Millionen gefährliche Webseiten täglich verhindert werden.



Dabei weist Quad9 [1] auch darauf hin, dass es als Non-Profit-Organisation auf Spenden angewiesen ist und mehr als 90 Prozent der erhaltenen Beträge unmittelbar in den Ausbau des Netzwerks und in Gehälter der Mitarbeiter fließen, während der Rest für Rechtsfragen ausgegeben wird. So wehrt sich Quad9 derzeit gegen Sony, das den DNS-Dienst gerichtlich zwingen möchte, bestimmte Domains wegen Urheberrechtsverstößen zu blockieren.