Bare Metal as a Service

OVHcloud stellt mit "Metal Instances" sein neues Angebot an Public-Cloud-Instanzen vor. Sie bieten die Rechenleistung von Bare-Metal-Servern, unterstützen eine Infrastructure-as-Code-Bereitstellungsmethode und bieten die Flexibilität und den Komfort der Public Cloud mit einem Pay-as-you-go-Abrechnungsmodell.

bm-s1 läuft auf einem Intel Xeon-E 2274G (4C/8T), 2x 960 GByte SSD mit einem Stundenpreis von 0,50 Euro,

bm-m1 läuft auf einem Intel Xeon-E 2288G (8C/16T), 2x 960 GByte SSD mit einem Stundenpreis von 0,85 Euro,

bm-l1 läuft auf einem AMD EPYC 7371 (16C/32T), 2x 960 GByte SSD mit einem Stundenpreis von 1,45 Euro.

In einer typischen Cloud-nativen Umgebung sind die Anwendungen von der zugrundeliegenden Hardware entkoppelt, sodass sie dank der On-Demand-Elastizität der Cloud skaliert werden können. Auf diese Weise bleibt die Hardware im Hintergrund abstrakt und kann im Handumdrehen auf bestimmte Spitzenzeiten zugeschnitten werden. Doch nicht alle Anwendungen sind gleich geschaffen, und manche Workloads benötigen dedizierte Hardwareressourcen für ihre Ausführung, sei es für die Kontrolle, Isolierung oder Leistung.Die "Metal Instances" von OVHcloud [1] wurden für diesen Bedarf entwickelt. Sie bieten On-Demand-Verfügbarkeit und schnelle Bereitstellungszeiten auf Basis eines automatisierten und standardisierten großflächigen Rollouts. Ermöglicht wird dies durch Infrastructure as Code dank der nativen Unterstützung von OpenStack und Terraform. Nicht zuletzt profitieren Metal Instances von einem stundengenauen Pay-as-you-go-Abrechnungsmodell, das es den Kunden ermöglicht, exakt für die genutzte Rechenkapazität zu zahlen.Metal Instances bieten eine vollständige Kontrolle über die Hardware mit Zugriff auf die vollen CPU-Ressourcen. Metal Instances werden auf dedizierten physischen Single-Tenant-Servern ausgeführt. Sie unterstützen die On-Demand-Bereitstellung über die Standard-OpenStack-API, profitieren von Cloud-Automatisierungsfunktionen und können in das gesamte Public-Cloud-Ökosystem der OVHcloud-Services integriert werden.Metal Instances sind für eine Vielzahl von Workloads konzipiert, die eine bestimmte Hardware erfordern, sei es für Leistung, Lizenzierung oder Softwareanpassung auf niedriger Ebene. Mit Metal Instances sollen Kunden ein flexiblen On-Demand-Cloudangebot erhalten, das drei verschiedene Instanzen umfasst:Jede Instanz verfügt über eine garantierte öffentliche Netzwerkverbindung mit 1 GBit/s und ein garantiertes privates Netzwerk mit 2 GBit/s. Dabei umfassen die Kosten sowohl den eingehenden als auch den ausgehenden Datenverkehr.