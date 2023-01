Namensauflösung unter der Lupe

EfficientIP bietet die kostenlose DNS-basierte "Data Exfiltration Application" an. Die Anwendung ist als leicht zu bedienendes Onlinetool konzipiert und soll es Organisationen ermöglichen, die Sicherheit iher DNS-Systeme zu überprüfen und ob sich hierüber interne Daten exfiltrieren lassen.

Lassen sich via Namensauflösung Unternehmensdaten stehlen? Die Data Exfiltration Application soll Auskunft geben.

Als Grundlage aller Netzwerke sowie IP-basierten Services und Unternehmungen stellt das DNS (Domain Name System) ein beliebtes Ziel für Cyber-Kriminelle dar, um in ein Netzwerk einzudringen, Schwachstellen auszunutzen und kritische Daten für böswillige Zwecke zu exfiltrieren. Die DNS-basierte Data Exfiltration Application von EfficientIP [1] hilft Unternehmen dabei sich effektiver vor Angriffen zu schützen und Angreifern einen Schritt voraus zu sein, indem es ihnen ermöglicht, ihre eigenen DNS-Netzwerke zu testen.



Dadurch lässt sich feststellen, ob sie durch die Techniken gefährdet sind, die Angreifer nutzen, um die Netzwerksicherheit zu überwinden. Bei der Datenexfiltration, wobei ähnliche Techniken wie beim DNS-Tunneling zum Einsatz kommen, verfolgen die Angreifer einen sogenannten "Low-and-Slow"-Ansatz, bei dem Angreifer darauf achten, einen starken Anstieg im DNS-Verkehr zu vermeiden und somit keine Aufmerksamkeit zu erregen. Bei diesem Vorgehen extrahieren sie kleinere Datenpakete über legitime DNS-Anfragen an den Server und rekonstruieren die Informationen, sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist.



"Die Datenexfiltration über DNS ist einer der komplexesten und am schwierigsten zu identifizierenden Angriffsvektoren, kann aber Unternehmen erheblichen Schaden zufügen. Selbst für das geschulte menschliche Auge ist es schwer zu erkennen, und da viele der herkömmlichen Sicherheitslösungen nicht in der Lage sind, Exfiltration im legitimen Datenverkehr und bei DNS-Anfragen zu erkennen, können Unternehmen bereits lange bevor sie es merken von einer Datenverletzung betroffen sein", so Norman Girard, CEO von EfficientIP.



Die neue DNS-basierte Data Exfiltration Application ermöglicht es Organisationen, Lücken und potenzielle Schwachstellen in ihrem Netzwerk schnell zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu implementieren, um das Risiko eines Angriffs in der Zukunft zu mindern. Mit DNS-Sicherheitsüberprüfungen schützen sich Organisationen gegen Datenexfiltration und erfüllen gleichzeitig Compliance-Vorschriften.