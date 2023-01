Sicherheitslücken in Siemens-Automatisierungskomponente

Das Forschungsteam von OTORIO hat zwei Schwachstellen in der Siemens-Automation-License-Manager-Komponente entdeckt, die in einer Vielzahl von Produkten wie TIA, WinCC, Historian und PCS7-Servern verwendet wird. Angreifer könnten hierüber die Kontrolle über industrielle Umgebungen übernehmen.

Die OT-Security-Experten fanden heraus, dass die Schwachstellen zu Remotecodeausführung (RCE) und Privilegien-Erweiterung (PE) auf jedem PCS 7-Server führen können, der mit der Standardkonfiguration getestet wurde, die auf Windows Server läuft. Diese Ergebnisse sind nach Meinung von OTORIO besorgniserregend, da sie es Hackern ermöglichen könnten, die Kontrolle über Engineering-, Steuerungs- und Überwachungsserver in Produktionsumgebungen zu erlangen.



OTORIO rät Unternehmen, die Siemens-Automatisierungstechnologien einsetzen, dringend, die Informationen der CISA zu lesen und ihre Systeme sofort zu aktualisieren, wenn sie davon betroffen sind.

Die CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) hat eine CVE-Advisory herausgegeben, in der die Benutzer aufgefordert werden, die anfällige Komponente zu aktualisieren. Recherchen von OTORIO [1], einem Anbieter von Cybersicherheit für OT-Umgebungen, haben ergeben, dass die Automation-License-Manager-(ALM)-Komponente in vielen modernen Siemens-Automatisierungsprogrammen wie HMI, Historian, Engineering-Software und Distributed Control System (DCS) eingesetzt wird.