Zertifizierte Cloudsicherheit

Trend Micro hat im Januar 2023 das Testat nach den Kriterien des C5:2020-Standards (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) erhalten. Diese basieren auf dem Anforderungskatalog des BSI und haben sich in Deutschland zum Sicherheitsstandard für Cloud-Computing entwickelt.

Trend Micro Cloud App Security

Trend Micro Cloud One - Endpoint & Workload Security

Trend Micro Cloud One - Application Security

Trend Micro Cloud One – Conformity

Trend Micro Cloud One – Network Security

Trend Micro Cloud One – Container Security

Trend Micro Cloud One – File Storage Security

Trend Micro Apex One as a Service

Trend Micro Vision One

Den C5-Katalog gibt es seit 2016. Er ist ein einheitliches, von Dritten geprüftes und unabhängiges Testat für Clouddienstleister in Deutschland. Die Sicherheitsmaßnahmen für Cloud-Computing beruhen auf den grundlegenden Anforderungen des IT-Grundschutzes des BSI und zusätzlichen C5-Kriterien.Das Testat soll Unternehmen dabei helfen, das Sicherheits- und Schutzniveau von Cloudanbietern zu prüfen und mit den eigenen Anforderungen abzugleichen. Anhand der Kriterien ist eine individuelle Cyberrisikobewertung möglich. Derzeit umfasst der Katalog 114 Anforderungen in 17 Bereichen, die ein umfassendes Spektrum an Cloud-Sicherheits- und Ausfallsicherheitsfunktionen abdecken.Insbesondere für Behörden ist der Standard bedeutsam: Das BSI hat auf Grundlage von Paragraph 8 BSI-Gesetz eine Mindestanforderung für die Sicherheit von Clouddiensten definiert. Danach sind Bundesbehörden verpflichtet, die Kriterien des C5-Katalogs als Mindeststandard festzulegen, wenn sie Cloudangebote nutzen – das gilt seit 2020 bereits bei der Auftragsvergabe. Auch ausländische Cloudanbieter müssen diese Kriterien erfüllen, um dem wachsenden Cyberrisiko zu begegnen.Folgende Produkte von Trend Micro [1] erhalten das C5-Testat: