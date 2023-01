Heimlich infizierte USB-Geräte

Palo Alto Networks Unit 42 hat eine Untersuchung von Tools veröffentlicht, die das Team bei der Reaktion auf einen Ransomware-Angriff durch die Hacker-Gruppe Black Basta beobachtete. Hierbei identifizierten die Experten mehrere interessante Werkzeuge auf den Rechnern der Opfer, darunter die GootLoader-Malware, das Red-Teaming-Tool Brute Ratel C4 sowie ein älteres PlugX-Malware-Sample.

Die PlugX-Malware stach Unit 42 [1] besonders ins Auge, da diese Variante alle angeschlossenen USB-Wechselmediengeräte wie Disketten-, Thumb- oder Flash-Laufwerke sowie alle weiteren Systeme infiziert, an die das USB-Gerät später angeschlossen wird. PlugX ist prinzipiell ein Second-Stage-Implantat, das nicht nur einige Gruppen mit chinesischem Hintergrund, sondern auch mehrere cyberkriminelle Gruppen verwenden. Es ist seit über einem Jahrzehnt im Umlauf und wurde bei einigen hochkarätigen Cyberangriffen beobachtet, darunter das Eindringen in das Office of Personnel Management (OPM) der US-Regierung im Jahr 2015.



Die untersuchte PlugX-Variante ist wurmfähig und infiziert USB-Geräte derart, dass sie sich vor dem Windows-Dateisystem verbirgt. Ein Benutzer würde nicht wissen, dass sein USB-Gerät infiziert ist und möglicherweise zur Datenexfiltration aus dem Netzwerk verwendet wird. Unit 42 entdeckte dabei in VirusTotal eine ähnliche Variante von PlugX, die USB-Geräte infiziert und alle Adobe PDF- und Microsoft Word-Dateien vom Host kopiert. Diese Kopien werden in einem versteckten Ordner auf dem USB-Gerät abgelegt, der von der Malware erstellt wird.



Jeder Host, der mit dieser Variante der Malware infiziert ist, sucht ständig nach neuen USB-Wechselmedien, die er infizieren kann. Diese PlugX-Malware versteckt außerdem Angreiferdateien in einem USB-Gerät mit einer neuartigen Technik, die dafür sorgt, dass die bösartigen Dateien nur auf einem *nix-Betriebssystem oder durch Einbinden des USB-Geräts in ein forensisches Tool angezeigt werden können. Aufgrund dieser Fähigkeit, sich der Erkennung zu entziehen, kann sich die PlugX-Malware weiter ausbreiten und potenziell in abgehörte Netzwerke eindringen. Bei dem in diesem Fall verwendeten Brute Ratel C4 handelt es sich um dieselbe Badger-Payload (Implantat), über die Trend Micro bereits berichtet hat und die auch die Ransomware-Gruppe Black Basta betrifft.