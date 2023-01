DDoS und Ransomware im Aufwind

Cyberangriffe gehören heute mit Millionen von Angriffen pro Jahr zum Tagesgeschäft und entwickeln sich im Schnelltempo weiter. Allein im ersten Halbjahr 2022 kam es weltweit zu mehr als sechs Millionen DDoS-Attacken. NETSCOUT fasst zusammen, auf welche Entwicklungen Unternehmen in diesem Jahr bei DDoS- und Ransomware-Angriffen ein besonderes Augenmerk legen müssen.

In Sachen DDoS und Ransomware wartet einiges an Arbeit auf IT-Verantwortliche.

Netzwerkbetreiber müssen laut NETSCOUT [1] mit weitaus mehr Angriffen mit politischem, religiösem und ideologischem Hintergrund rechnen. Dabei sind Nationalstaaten mit weitaus mehr Ressourcen als andere böswillige Akteure ständig auf der Suche nach leistungsfähigeren DDoS-Angriffsvektoren, was jedes Jahr durch die Entwicklung neuer Vektoren belegt wird. Ein frequentiertes Ziel nationaler Akteure ist die Internetinfrastruktur, um kritische Kommunikations-, E-Commerce- und weitere wichtige Infrastrukturen, die von der Internetkonnektivität abhängig sind, auszuschalten.



Aus alt mach neu: Direct-Path-DDoS-Angriffe feiern ihre Rückkehr

Direkte Flooding- und DDoS-Angriffe auf der Anwendungsebene werden immer beliebter. Grund dafür sind die verstärkten Bemühungen zur Bekämpfung von Spoofing weltweit, die es gefälschten Paketen schwieriger machen, das Internet zu durchqueren. Direct-Path DDoS-Angriffe stammen aus der Vergangenheit, bevor Reflection/Amplification-Angriffe die Bedrohungslandschaft dominierten.



Diese Angriffe wurden für das moderne Netzwerk optimiert und kommen nun aus viel leistungsfähigeren Quellen, wie etwa Cloud-basierten Infrastrukturen mit massiven Rechen- und Bandbreitenressourcen. Darüber hinaus kompromittieren die Angreifer Hosts, die sich viel näher am Ziel befinden, und umgehen auf diese Weise viele Ebenen des Transits, der potenziellen Entdeckung und der Schadensbegrenzung.



Bedrohlicher Mix mit Adaptive DDoS

Bei einem adaptiven DDoS-Angriff identifizieren die Angreifer im Vorfeld bestimmte Elemente der Dienstleistungskette, die sie angreifen wollen. Botnet-Knoten und Reflektoren/Verstärker, die sich näher am Ziel befinden, kommen dabei zunehmend zum Einsatz - ein Phänomen, das bei Botnets beobachtet wurde, die die Ukraine angriffen. Dadurch wird die Anzahl der Grenzen, die der DDoS-Angriffsverkehr passieren muss, minimiert.



Dies erschwert die Erkennung und Entschärfung des Angriffs. Der Mix aus größerer verfügbarer Bandbreite und höherem Durchsatz, größerer Anzahl vulnerabler Geräte und adaptiven DDoS-Angriffstechniken vergrößert die Bedrohung für Netzbetreiber.



Ransomware – Triple Extortion-Angriffe

Dreifach-Erpressungsangriffe – Triple Extortion – bleiben auch in diesem Jahr Thema. Sie beginnen mit der Infiltration eines Netzwerks und dem Diebstahl wertvoller Vermögenswerte wie Geschäftsgeheimnisse, Quellcode, Kreditkarten, Authentifizierungsdaten und andere personenbezogene Daten. In Phase zwei wird Ransomware eingeschleust, um wertvolle Daten oder ganze Speichersysteme zu verschlüsseln.



Zu diesem Zeitpunkt fordern die Cyberkriminellen Lösegeld im Austausch gegen die Entschlüsselung. Bei Verweigerung der Zahlung, weil zum Beispiel gute Backups die Wiederherstellung ermöglichten, droht der Bedrohungsakteur auch damit, sensible Daten zu veröffentlichen. Die Androhung einer solchen Veröffentlichung erhöht den Druck schließlich auf das Maximum.