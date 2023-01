Tunnelbauer

WatchGuard bietet mit der Firebox NV5 eine VPN-Gateway-Appliance im Tabletop-Format an. Sie stellt Administratoren zentralisierte Security- und Protokollierungsfunktionalitäten zur Verfügung und wurde speziell zur Unterstützung von Remote-VPN-Verbindungen zu einer virtuellen oder physischen Firebox entwickelt.

Dank Zero-Touch-Bereitstellung muss die Firebox am Ort der Bestimmung lediglich an die Stromversorgung und das Internet angeschlossen werden

Der Datenverkehr kann mithilfe der BOVPN-Funktionen (Branch Office VPN) zur Appliance im Unternehmen geroutet werden, um Anwendern standortunabhängig den gleichen Schutz wie im Unternehmen zu bieten. ufgrund ihrer SD-WAN-Funktionen der Enterprise-Klasse eigne sich die NV5 von WatchGuard [1] für den Einsatz in dezentralen Anwendungsszenarios. Die Zero-Touch-Bereitstellung sorgt dafür, dass die Firebox am Ort der Bestimmung lediglich an die Stromversorgung und das Internet angeschlossen werden muss. Sie erhält dann automatisch die vordefinierte Konfiguration aus dem Unternehmensnetzwerk. Der VPN-Durchsatz liegt bei 62 MBit/s.