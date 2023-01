Schneller ans Ziel

NetKnights bringt Version 3.8 der Multifaktor-Authentifizierungs-Software privacyIDEA auf den Markt. Mit der neuen Version können sich Benutzer mit dem Yubikey als Smartcard an Windows-Systemen anmelden. Ebenfalls an Bord ist ein flexibler Rollout-Mechanismus.

Der privacyIDEA-Server kann nun Zertifikate von den Active Directory Certificate Services beantragen und auf Yubikeys schreiben.

Dieser erlaubt den Rollout bestimmter Tokentypen an der Applikation selbst, wodurch der Administrator die Benutzer für den Rollout nicht mehr zum Self-Service-Portal weiterleiten muss. Ein neuer "preferred_client_moder" ermöglicht es dem Benutzer in privacyIDEA 3.8 [1] zudem, durch eine Vorauswahl durch den Administrator bei der Anmeldung Zeit zu sparen. Die neue Version ist ab sofort über den Python Package Index sowie in den Community Repositories für Ubuntu 18.04, 20.04 und jetzt neu auch 22.04 verfügbar.