Hackern auf die Finger geschaut

Jamf hat eine Reihe neuer Updates für die speziell für macOS-Geräte entwickelte Sicherheitssoftware Jamf Protect vorgestellt. Dieses verfügt künftig über eine leistungsstärkere Telemetrie und einen Offlinemodus für nicht in der Cloud abgebildete Security-Workflows.

Jamf Protect sammelt sicherheitsrelevante Daten in macOS und alarmiert bei Bedrohungen, was für eine verbesserte Compliance sorgen soll.

Dieser Offline-Bereitstellungsmodus richtet sich damit besonders an Firmen mit hohen Compliance-Anforderungen, bei denen die Datenverarbeitung in der Public Cloud außen vor bleiben muss. Ferner sammelt Jamf Protect [1] jetzt auch kritische Daten, die für die Untersuchung von Sicherheitsvorfällen erforderlich sind. Unternehmen sollen damit Werkzeuge an die Hand bekommen, um die Endpoint-Telemetrie zu erfassen und diese Informationen in interne Daten-Repositories undSIEMs zu übertragen. Die Funktion war zuvor in Jamfs Compliance Reporter enthalten und steht nun Jamf-Protect-Nutzern zur Verfügung.