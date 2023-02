Konsolenserver für Smart Out-of-Band

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, erweitert die CM8100-Reihe um zwei neue Konsolenserver mit 10-Gigabit-Ethernet. Die Modelle CM8196-10G und CM8148-10G ermöglichen Smart-Out-of-Band (OOB)-Management für große Netzwerkumgebungen. Zudem reduzieren sie den Integrations- und Wartungsaufwand in einer Hyperscale-Umgebung.

Die neuen Modelle der CM8100-Reihe unterstützen 10-Gigabit-Ethernet und bieten bis zu 96 serielle Ports.

Das Hauptmerkmal der neuen Konsolenserver ist die Unterstützung von 10-GBit-Ethernet (10GbE). Der CM8196-10G ist zudem das erste Modell der CM8100-Reihe [1], das 96 serielle Ports in einem Gehäuse im 2-Rack-Unit (RU)-Formfaktor bietet. Der schlankere CM8148-10G verfügt über 48 serielle Ports in einem 1-RU-Formaktor. Beide Geräte orientieren sich laut Hersteller an den von Hyperscalern benötigten Spezifikationen, reduzieren den Aufwand für die Implementierung und verringern die Komplexität der Geräteverwaltung in großen Rechenzentren.



Nutzer können bis zu 96 serielle Geräte an die Konsolenserver anschließen und so dichte Netzwerkumgebungen effizienter verwalten. Durch das integrierte REST API sind die Konsolenserver dabei mit Automatisierungs-Tools, Docker-Containern und Python-Scripting kompatibel. Das integrierte Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ermöglicht zudem Hardware-basierte Datenverschlüsselung und sichere Boot-Vorgänge.



Das automatische Auslesen der an den seriellen Ports angeschlossenen Netzwerkkomponenten vereinfacht daneben die Konfiguration von seriellen Einstellungen und Port-Labels. Via Software einstellbare Konfiguration der seriellen Ports macht den Einsatz serieller Adapter unnötig. Wie alle Konsolenserver der CM8100-Reihe gewähren auch die neuen 10GbE-Modelle einen Out-of-Band-Zugriff auf Router, Switches, Power Distribution Units (PDUs), Firewalls sowie andere serielle Konsolen und virtuelle Netzwerkfunktionen innerhalb eines Netzwerks. Überdies unterstützen und ermöglichen sie eine Automatisierung.