Zoho stellt neue Unified-Communications-Plattform vor

Zoho kündigt die neue Unified-Communications-Plattform "Trident" sowie erweiterte Funktionen für seine Softwareplattform "Zoho Workplace" an. Die neuen Collaboration-Tools sollen die kanalübergreifende Kommunikation vereinfachen sowie die Übersichtlichkeit von Tools und deren Nutzung verbessern.

Zoho Trident ist die erste native Desktop-App von Zoho für E-Mail und Chat.

Die Plattform "Zoho Workplace" von Zoho [1] kombiniert Kollaborations-, Produktivitäts- und Kommunikationstools. Die Office Suite ist cloudbasiert, baut auf einem gemeinsamen Datenmodell auf und ist durch die Suchfunktionen sowie die gemeinsame und nahtlose Nutzung aller Anwendungen verbunden.



Die neue App "Zoho Trident" verspricht eine nahtlose Kollaborations-, Produktivitäts- und Kommunikationserfahrung, die E-Mails, Nachrichten, Audio- und Videoanrufe, Kalender, Aufgaben und andere Funktionen integriert. Gleichzeitig ist es die erste native Desktop-App von Zoho für E-Mail und Chat. Trident ist eine ganzheitliche Plattform, die sich weg von individuellen Produkterfahrungen bewegen soll.



Die "Zoho Voice"-Plattform ist daneben jetzt ein vollständiges Telefonsystem, das direkt in die Team-Collaboration-App "Zoho Cliq" und die Webkonferenz-App "Zoho Meeting" integriert ist. So können Mitarbeiter direkt Anrufe tätigen und SMS-Nachrichten versenden sowie eingehende Anrufe über die Apps entgegennehmen.



Die Anwendung "Zoho Webinar" ist derweil Teil der "Zoho Meeting"-App und ermöglicht es Unternehmen, Veranstaltungen an Tausende von Teilnehmern zu übertragen und mit ihnen zu interagieren. Eine virtuelle Dateifreigabe macht die übliche Bildschirmfreigabe unnötig, sodass Bandbreitenverbrauch eingespart wird. Der Sprecher kann das Sitzungsmaterial vor dem Webinar hochladen und mit den Teilnehmern teilen. Nach der Veranstaltung können Nutzer die Wirksamkeit und Reichweite der Online-Präsenz durch anpassbare Leistungskennzahlen messen und auswerten.



Mit der Funktionalität "Universal Drag and Drop" sparen Nutzer ferner Zeit, indem sie Aufgaben über mehrere Workplace-Produkte hinweg erledigen. Anwender können zum Beispiel einen E-Mail-Anhang zum Chat mit einem Kollegen ziehen, um ihn direkt zu versenden. Daneben hat Zoho der "Workplace Suite" ein MDM-Toolset und durch Einmalpasswörter geschützte E-Mails hinzugefügt, um die Datensicherheit zu verbessern.



Durch die neue Funktion der Zoho-Onlinedateiverwaltung "TrueSync" sind nicht laut Anbieter zuletzt Speicherplatzbeschränkungen auf der Festplatte kein Problem mehr. TrueSync erstellt eine Datenspiegelung aller Zoho-WorkDrive-Dateien und -Ordner auf dem Desktop, sodass Anwender zwischen der Cloud und ihrem Computer wechseln können. Dadurch greifen Nutzer lokal auf Dateien zu und nehmen Änderungen vor, ohne Festplattenspeicher zu verbrauchen.