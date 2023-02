Weniger ist mehr

Mit dem LES v4 gibt Thomas-Krenn den Startschuss für die jüngste Generation seiner Serie an Energiesparservern. Augrund der kompakten, geräusch- und lüfterlosen Hardware lassen sich die Systeme in Büros, dicht belegten Netzwerkschränken oder elektrischen Verteilerkästen nutzen.

Der LES v4 arbeitet auch in rauen Umgebungen bei null bis 40 Grad.

Das lüfterlose Design des LES v4 [1] ist unter anderem durch die Verwendung des sparsamen 4-Core-Elkhart-Lake-Prozessors aus Intels Celeron-Reihe mit 10-nm-Tremont-Architektur möglicht. Aufgrund zweier AES-Encryption-Einheiten pro Kern sieht der Hersteller eine leistungsstarke Verschlüsselung auch im Betrieb mit Virtual Private Networks als gegeben an. Der Arbeitsspeicher beträgt bis zu maximal 32 GByte RAM, außerdem mit an Bord sind drei Netzwerk-Interfaces mit je 2,5 Gbit/s maximaler Übertragungsgeschwindigkeit.



Drei Anschlüsse für Monitore und die Möglichkeit, zwei SSDs (1x 1,5-Zoll und 1x M.2) nutzen zu können runden das kompakte System ab. Der LES v4 ist ab sofort verfügbar und löst seinen Vorgänger v3 ab, der noch etwa sechs Monate verfügbar bleibt. Der Einstieg in die neue LES-Generation beginnt bei rund 500 Euro. Darin enthalten sind 4 GByte RAM und drei NICs.